Caminhão com 40 mil litros de combustível tomba na BR-364

A primeira-dama do estado do Acre, Ana Paula Cameli, participou nessa terça-feira, 8, em Brasília, de um encontro com todas as primeiras-damas do país com Michele Bolsonaro. A reunião serviu para o ajustamento de ideias a serem planejadas no sentido de instituir ações que beneficiem a população de cada estado.

Durante o encontro, elas puderam acompanhar o trabalho do programa Pátria Voluntária, vinculado ao Ministério da Cidadania. Para Cameli, o evento servirá para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros por meio de programas.

“O Acre prontifica-se como um voluntário neste belo projeto e parabeniza esta ação que pode transformar toda uma sociedade. Juntas podemos fazer do nosso Brasil um lugar de amor, sem preconceitos, um lugar mais justo, um lugar solidário”, enfatizou a primeira-dama do Acre.