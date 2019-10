Usina de Arte João Donato oferece 15 vagas em oficina de Criação Audiovisual

Você conhece algum amigo (a) que saiba jogar xadrez? Então, avisa pra essa pessoa que as inscrições para a Regional Norte de Xadrez 2019, encerram nesta quinta-feira (10) a taxa para se inscrever será de R$ 200.

A competição irá ocorrer no hotel Holiday Inn Express nesta sexta-feira (11) até segunda-feira (13).

O torneio contara com premiações serão do 1º ao 5º lugar, sendo respectivamente: R$ 800 + Troféu e vaga para a final do campeonato brasileiro Absoluto, R$ 500 + troféu e vaga para a semifinal do campeonato brasileiro Absoluto, R$ 400 + Troféu e vaga para a semifinal do campeonato brasileiro Absoluto, R$300 + Troféu e vaga para a semifinal do campeonato brasileiro Absoluto e R$ 200 + troféu e vaga para a semifinal do campeonato brasileiro absoluto.

O evento também contará com premiações para “Melhor S/Rating”, “Melhor + 50”, “Melhor Feminino”, “Melhor Sub 18”, “Melhor Sub 14”, “Melhor Sub 12” e outros.

Para mais informações ligue (68) 98110-6081.

Com informações da Agazeta.net