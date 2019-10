Oscar Abrantes não resiste e é demitido da Controladoria Geral do Estado

O que se ventilava há muito tempo no governo Gladson Cameli se confirmou nesta quarta-feira, 9.

Depois de balançar no cargo durante meses, o advogado Oscar Abrantes é demitido do cargo de Controlador-Geral do Estado do Acre.

A exoneração no Diário Oficial desta quarta-feira, 9, não chega a ser nenhuma novidade, a demissão de Abrantes era assunto quase diário nos bastidores do poder. Mesmo sendo um dos integrantes da chamada “República do TCE”, sua gestão à frente da CGE nunca agradou ao Palácio Rio Branco.

A exoneração foi assinada pelo Major Rocha, governador em exercício, e ainda não foi anunciado o nome do substituto de Abrantes.