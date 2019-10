No Acre, campanha de imunização também oferece vacina contra poliomielite

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) responsável pelo concurso do Departamento Estadual de Águas e Saneamento (DEPASA) do Governo do Estado do Acre, divulgou nesta quarta-feira (09) que já estão disponíveis o gabarito preliminar oficial da prova objetiva realizada no último domingo (06).

Os candidatos será facultado interpor recurso contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva, das 8h do dia 09/10/2019 até as 23h59 do dia 10/10/2019, considerando-se o Horário local da cidade de Rio Branco (AC).

Para mais informações, acesse: http://concursos.ibade.org.br/consulta.aspx?id=416&l=recursoGabarito.aspx