Minoru x Socorro Neri

Venho afirmando na coluna que a disputa da prefeitura ano que vem poderá ser entre a prefeita Socorro Neri (PSB/PT/PC do B) e Minoru Kinpara (PSDB e futuros aliados). O processo ainda está em construção. Não descartando a importância dos demais candidatos que poderão crescer muito. Porém, o que se vê, é que os votos de Minoru e Mara Rocha se somam, já que ela não é candidata. O mesmo ocorre com os votos dados ao ex-prefeito Raimundo Angelim (PT), que provavelmente vão migrar para Socorro Neri. Sobre a pesquisa o vice-governador major Rocha disse a coluna que o PSDB costura para que a eleição na capital seja plebiscitária, ou seja, o PSB/PT/ PCdoB de um lado e os demais partidos que hoje são governo do outro. Se realmente é o que vai acontecer só o tempo dirá, mas é perfeitamente factível. Só lembrando que em edições anteriores da coluna afirmei que a disputa se daria em alto nível envolvendo dois importantes nomes da UFAC.

. A pesquisa também apontou um crescimento acentuado do deputado Roberto Duarte (MDB), que saiu de 1% para cerca de 10% ou mais em função da margem de erro.

. O governador Gladson Cameli e sua articulação política devem avaliar bem as consequências de uma trombada com membros da bancada federal como Petecão, Flaviano Melo e Márcio Bittar.

. Não é o mesmo que bater de frente com os deputados estaduais.

. Nesse caso o buraco é mais embaixo!

. Humildade e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, Gladson já foi deputado federal e senador conhecendo bem o caminho das pedras e as regras do jogo.

. A propósito, o deputado José Bestene (Progressista) está afinadíssimo com a Casa Civil e o líder Gerlen Diniz…

. Sem dúvida andou lendo A Arte da Guerra, do Sum Tzu!

. Já os servidores da Assembleia entraram no campo de batalha divididos e desorganizados para discutir vencimentos e vantagens com a Mesa Diretora.

. Tem que se juntar, tem que se unir!

. Já dizia Salomão:

. “Se unidos não somos fortes, desunidos não somos nada”!

. Se não foi Salomão, mesmo assim alguém disse.

. Voltando a pesquisa da TV GAZETA sobre a eleição na capital; não aparece nenhum nome do PSD, nem espontâneo, muito menos estimulada!

. O que está acontecendo Solino Matos, professor Coelho?

. Cadê o Marivaldo?

. A Marfisa precisa aparecer para cacifar o partido na formação da chapa majoritária em Rio Branco.

. Depois que deixou a liderança do governo o deputado Luís Tchê (PDT) engordou uns quatro quilos ou mais.

. Parece até mais jovem; o mesmo não se pode dizer do novo líder, o deputado Gerlen Diniz que anda perdendo os pelos da sobrancelha porque na cabeça não resta mais nada.

. Bem lembrado: o Gerlen está se saindo bem na liderança!

. Para resolver todos os problemas a Assembleia Legislativa precisa de cerca de R$ 11 milhões para fechar o ano.

. Não acredito que o governador vá deixar a Mesa Diretora, presidida pelo deputado Nicolau Júnior, em maus lençóis.

. Até porque serão os deputados que aprovarão o empréstimo que o governo fará para também fechar suas contas.

. Como diz o ex-vereador Cabide, muita água para batizar a água de coco ainda vai passar por baixo da ponte!

. Bom dia!