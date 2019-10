Mais de 400 pessoas presas fazem provas do Encceja no Acre

Cerca de 460 pessoas privadas de liberdade, entre detentos e jovens sob medidas socioeducativas, fazem as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja Nacional PPL) no Acre. A aplicação do exame encerra nesta quarta-feira (9).

Se inscreverem para fazer as provas aqueles apenados que ainda não concluíram os estudos do ensino fundamental e médio e desejam obter a certificação. Para participar do exame, as instituições do estado tiveram que firmar um Termo de Adesão, Responsabilidade e Compromisso com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Tem direito ao certificado de conclusão do ensino fundamental e médio o participante que obtiver a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação.

Aquele que conseguir a nota mínima exigida em apenas uma das quatro provas ou em mais de uma, mas não em todas, tem direito à Declaração Parcial de Proficiência. Para adquirir a certificação, é preciso alcançar, no mínimo, 100 pontos nas provas objetivas e 5 pontos na redação.