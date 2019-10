Filho do senador Márcio Bittar, João Paulo é exonerado de cargo no governo acreano

Átila Pinheiro que foi secretário obras públicas no governo Sebastião Viana está de malas prontas para ir embora do Acre.

Se tem uma coisa que Átila não vai poder reclamar a partir de agora é da paisagem. O ex-homem forte da infraestrutura petista está sendo cedido para prestar serviço no governo do estado da Bahia, governado pelo petista, Rui Costa.

A cessão de Átila, que é servidor público de carreira, foi publicada na edição desta quarta-feira, 9, do Diário Oficial, vai até o dia 31 de dezembro deste ano e é sem ônus ao governo do Acre. Ou seja, os salários serão pagos pelo governo baiano.

O governo da Bahia é um dos quatro estados do país em que o governador eleito no ano passado é do PT.