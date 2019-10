Em Rio Branco, pai é condenado a pagar R$ 15 mil por abandono afetivo do filho

O edital de convocação dos aprovados do processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) foi publicado nesta quarta-feira, 9, no Diário Oficial. Serão contratados 320 profissionais para ampliar o Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e o serviço nas unidades que fazem parte da rede estadual de Saúde em Rio Branco e em mais 17 municípios, incluindo aqueles considerados de difícil acesso.

As vagas foram preenchidas por médicos de diversas especialidades. A contratação também contempla enfermeiros, técnicos em enfermagem, biomédicos, fisioterapeutas, assistentes administrativos, entre outros.

Os aprovados devem entregar a documentação entre os dias 9 e 25 de outubro, das 8 às 12 horas ou das 14 às 17 horas. No interior, a entrega deve ser feita nos hospitais sedes das regionais e na capital na Secretaria de Estado de Saúde.

A assinatura do contrato será no dia 1º de novembro das 8h às 12h ou 14 às 17 horas, no mesmo local da entrega dos documentos. Os novos profissionais começam as atividades nas unidades de saúde no início de novembro. A contratação será pelo período máximo de 12 meses, sem prorrogação.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto à Secretaria de Estado de Saúde, por meio do número (68) 3215-2621, junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do número (68) 3215-4031, das 8 às 12 ou das 14 às 17 horas ou por meio do endereço eletrônico [email protected].

Agência de Notícias do Acre