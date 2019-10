Educação abre processo seletivo para bolsistas no interior

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) do Governo do Estado do Acre, publicou um edital de Nº (012) que torna pública abertura do processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas, para atuar no apoio as atividades acadêmicas e administrativas. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (09).

Serão ofertadas três vagas, o valor da remuneração ficou definido em R$ 2.500 para 40 horas semanais. É necessário ter ensino superior em uma instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para concorrer uma vaga.

As inscrições ocorrerão no período de 09, 10 e 11 de outubro de 2019, das 8:30h às 17:30h, nos locais indicados abaixo:

Marechal Thaumaturgo Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua Mario Lobão, Centro.

Porto Walter Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua Beira Rio, s/n – Centro.

Rodrigues Alves, Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua Tarauacá, nº 257 – Centro.

Para mais informações, clique aqui