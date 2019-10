Duarte suspeita que empréstimo de R$ 268 milhões seja para a Murano

O governador Gladson Cameli instituiu por meio do Diário Oficial desta quarta-feira, 9, uma comissão multidisciplinar de estudos para despoluição do Rio Acre e dos igarapés São Francisco e Maternidade.

Segundo o decreto a comissão tem por objetivo coordenar o planejamento geral dos objetivos de melhoria de qualidade das águas, bem como a adequação do entorno, de maneira que possibilite a redução da carga poluidora proveniente do esgoto das águas pluviais, do lixo urbano e de sedimentos das bacias hidrográficas, coordenar e acompanhar os trabalhos, centralizando o fluxo de informações e de documentação relacionados ao desenvolvimento do projeto e promover a infraestrutura necessária à execução dos trabalhos.

A comissão é composta de diversos órgãos da administração estadual como a Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A, Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA, pelo Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEPASA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, Instituto de Meio Ambiente do Acre– IMAC, e pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA.

A coordenação da comissão ficará sob a responsabilidade de Tião Fonseca, presidente da AZPE.