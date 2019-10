Construção de mercado e praça segue a todo vapor em Rodrigues Alves

Está acelerado o ritmo das obras do Mercado Municipal e da Praça, executadas pela prefeitura de Rodrigues Alves com recursos próprios e de emendas parlamentares.

Na praça erguida na avenida Presidente Vargas, o investimento é de R$ 600 mil, no Mercado, na via principal da cidade são mais R$ 1,4 milhões. Os dois equipamentos públicos serão entregues no próximo ano pelo prefeito Sebastião Correia à população.

O pacote de obras e ações somam cerca de R$ 4 milhões e segundo o prefeito Sebastião Correia, mais R$ 28 milhões estão empenhados para várias outras obras.

Os recursos são de emendas do Gladson Cameli, Flaviano Melo e da deputada federal Jéssica Sales.

Saúde

Seis Unidades Básicas de Saúde – UBS estão sendo construídas pela prefeitura em localidades rurais, como Foz do Paraná e Profeta.

E para levar atendimento médico e odontológico até as comunidades ribeirinhas mais distantes, a prefeitura constrói uma UBS Flutuante. A embarcação, no valor de R$ 1,8 milhão, com dois andares, está sendo feita em Manaus e será entregue em outubro.

“Primeiro arrumamos a casa e agora é hora de executar obras que vão melhorar vida da população”, afirmou o prefeito.