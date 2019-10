Bandidos em motocicleta fazem arrastão em posto de combustível; veja o vídeo

A campanha de vacinação que acaba de entrar em vigor é contra o sarampo, mas a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) resolveu solicitar ao Ministério da Saúde a vacina contra a poliomielite, como forma de prevenção da doença. Nesta campanha, o Acre é o único a disponibilizar tal vacina.

A gerente do Programa Nacional de Imunização disse: “Nós temos vacinas suficientes para atender essa população. Estaremos fazendo o monitoramento nos 22 municípios do estado no dia “D”, que é no sábado, 19, e todas as salas de vacinas têm que estar abertas durante todo esse dia”, enfatizou Renata Quiles.

Crianças de seis meses a cinco anos de idade devem ser levadas aos postos de saúde para serem imunizadas contra a doença. “Os sintomas começam como em qualquer outra virose: febre, sonolência, cansaço e aí ele vai se agravando para dormência nos membros inferiores e paralisia permanente”, destacou a gerente.

A campanha é uma parceria entre Ministério da Saúde, estados e municípios; sendo, esse último, o responsável pela logística final de aplicação das vacinas.

Fonte: Agência de Notícias do Acre