Após denúncia, mulher é presa com mais de 1 kg de entorpecentes no bairro da Paz

Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) prenderam na tarde desta quarta-feira (9) Ana Cláudia Nascimento Silva, de 21 anos, pelo crime tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua Penápolis, no bairro da Paz, em Rio Branco.

A polícia recebeu uma denúncia anônima que em uma casa no bairro da Paz havia drogas escondida dentro de um guarda roupa. A guarnição se deslocou até o local e um homem não identificado ao avistar a guarnição empreendeu fuga adentrando em um beco. A polícia adentrou a casa e encontraram Ana Cláudia. Foi feito uma revista na residência e no quarto, dentro do guarda roupa, foi encontrado uma balança de precisão, uma barra e meia de maconha, um pacote pequeno de cocaína e um pacote de skunk, totalizando mais de 1 kg dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada foi prisão e Ana Cláudia foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia a jovem negou que a droga é sua e informou que uma mulher deixou os entorpecentes em sua casa.