Acre vive pior ano de queimadas desde 2016, revela Inpe

Com 38.649 candidatos, o Acre é o 2º com menor número de inscritos ao Exame Naconal de Ensino Médio (Enem) em 2019. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. No total, a avaliação tem 5.095.308 participantes em todo o País.

O menor número está em Roraima: 12.959 inscritos.

São Paulo é a unidade da federação com mais candidatos, 816.015. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 534.643. Em seguida aparecem Bahia (395.438) e Rio de Janeiro (339.720 estudantes).

No dia 3 haverá provas de redação, linguagens e ciências humanas. No dia 10 os testes são de matemática e ciências da natureza.

Veja o número de inscritos por Estado, segundo o Inep.

AC 38.649

AL 89.826

AM 118.149

AP 42.636

BA 395.438

CE 294.992

DF 95.862

ES 102.274

GO 169.982

MA 218.082

MG 534.645

MS 70.327

MT 88.120

PA 279.603

PB 147.181

PE 275.326

PI 122.338

PR 211.308

RJ 339.720

RN 119.325

RO 58.643

RR 12.959

RS 218.470

SC 110.702

SE 78.487

SP 816.015

TO 46.249

Total 5.095.308