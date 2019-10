Vaquinha virtual quer arrecadar R$ 35 mil para congresso dos seringueiros em Brasília

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) esteve no Peru recentemente com o vice-governador do Acre Major Rocha e a deputada Antônia Sales (MDB), e avaliou como “muito bom” os encontros realizados no país vizinho visando a integração regional.

Um dos acertos indica que até janeiro haverá voo regular de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, e outro passando por Porto Maldonado e Pucallpa. “Há interesse dos governos para que essa integração aconteça”, disse o deputado.

Documento assinado pelo Major Rocha e o Departamento de Ucayali prevê para novembro encontro de governadores da Amazônia Peruana com o governador Gladson Cameli. Haverá esforço para que esse evento tenha a presença dos presidentes do Brasil e do Peru.