Umarb e DCE protestam contra proposta de reajuste da passagem: “sem noção”

Duas organizações com assento no Conselho Tarifário já se posicionam negativamente à notícia de reajuste no preço da passagem de ônibus em Rio Branco.

O presidente da União das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb), Oséias Silva, disse que “com o voto da Umarb esses sem noção não vão contar”, e o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre, Richard Brilhante, que representa os estudantes de nível superior no Conselho, também antecipou seu posicionamento.

“Manifesto meu voto contrário a qualquer aumento. As empresas não cumpriram nem 30% do que ´ficou acordado´ no ano passado e a população de Rio Branco não aguenta mais essa exploração! Nossos ônibus são em sua maioria sucateados, sujos, sem segurança, com problemas na acessibilidade, têm constantes atrasos e mesmo com tudo isso, já pagamos uma das tarifas mais caras do Brasil, não merecemos um novo aumento”, afirmou Brilhante.

O valor proposto é de R$ 4,71 para a tarifa geral.