Terça será de tempo com sol e possibilidade de chuvas pontuais em regiões do Acre

Uma ação conjunta entre o Exército Brasileiro e agências governamentais realizada no início do mês de outubro promoveu a fiscalização contra as queimadas e desmatamentos nas regiões dos municípios de Assis Brasil e Plácido de Castro.

Força Nacional, Polícia Militar Ambiental e agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto de Meio Ambiente (IMAC) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA), foram apoiados por militares da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl), por intermédio do Comando de Fronteira Acre e 4º Batalhão de Infantaria de Selva

Também estiveram presentes um oficial de ligação do Corpo de Bombeiros do Acre, um agente da Defesa Civil do Acre e 21 militares do Corpo de Bombeiros, todos de prontidão nos respectivos batalhões em Rio Branco (AC).

Durante uma patrulha de fiscalização, foi identificada uma área de desmate, resultando na apreensão de um trator (D6D), 400 litros de óleo diesel e madeira tipo castanheira, a qual ainda está sendo mensurada pelo IMAC.

Todo o material apreendido foi levado para a Secretaria de Obras do município de Assis Brasil, que permaneceu como fiel depositária.

