Sindmed se reúne com Mônica Feres e negocia PCCR dos médicos

O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed/Ac), Murilo Batista, se reuniu com a secretária de Saúde do Acre, Mônica Feres, na noite desta segunda-feira, 7. Na pauta, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria médica.

A reunião foi mais uma das etapas de negociações já estabelecidas com a atual gestão. Além dos pontos já elencados pelo PCCR que especifica 15 pontos, Murilo Batista também mencionou pautas imediatas como retirada de ganhos e insalubridade de alguns médicos e pagamentos de plantões extras.

O presidente do Sindmed afirmou à secretária que é preciso haver a padronização do valor de pagamento de insalubridade e a melhoria no valor pago por plantões extras como forma de incentivo ao profissional médico.

“Isso resolveria o problema com os furos nas escalas de plantões. Temos inúmeros colegas que hoje trabalham aqui do lado, em Rondônia, e que lá recebem R$ 2,5 mil reais por plantão extra e por isso acabam abandonando o Acre”, afirmou.

O presidente do sindicato também defendeu com ênfase a progressão salarial na carreira médica, que os valores sejam pagos de acordo com a formação profissional e titulação do profissional.

Murilo Batista relatou à secretária Mônica Feres as deficiências do hospital regional de Brasiléia onde, segundo ele, há sobrecarga de trabalho para os médicos e falta equipamentos, remédios e insumos.

O representante da classe médica solicitou ainda à Sesacre que providencie segurança para os médicos da unidade, uma vez que a segurança que o hospital dispõe é apenas patrimonial.

A secretária garantiu ao sindicalista que providenciará melhorias para o hospital e que automaticamente beneficiarão os médicos.

Com informações da Assessoria do Sindicato dos Médicos (Sindmed/Ac).