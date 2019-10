Saúde do Juruá ganha dois profissionais do Médicos Pelo Brasil

Em 2015, o município de Xapuri enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua história. O Rio Acre alcançou 18,30 metros e deixou 40% da zona urbana inundada, desalojando de seus lares mais de 3.500 pessoas. A própria igreja de São Sebastião e a imagem do mártir cristão localizada na praça que leva o seu nome, no centro histórico da cidade, foram fortemente atingidas pelas águas no evento natural ocorrido nos meses de fevereiro e março daquele ano.

Fortemente afetada pela enchente, a igreja ficou com muitas avarias em sua estrutura física e com a instalação elétrica completamente destruída. Antes mesmo da enchente, o templo católico de Xapuri já apresentava uma pintura que carecia de renovação e alguns outros problemas estruturais que despertavam a atenção de fiéis e da direção da paróquia. Era inquestionável a necessidade de um projeto de revitalização da sede de uma das maiores festas religiosas do Acre: o Novenário de São Sebastião.

As ações para a recuperação da igreja começaram em 2017, com uma campanha voluntária de arrecadação de recursos financeiros organizada por um grupo de xapurienses chamado “Amigos de São Sebastião”. De acordo com o padre Francisco das Chagas, pároco de Xapuri, o trabalho do grupo resultou no angariamento de R$ 91 mil que foram investidos em vários setores da restauração. Os valores despendidos pela própria paróquia foram da ordem de R$ 140 mil, o que fez com que a obra atingisse o custo de R$ 231 mil.

“Esse é um momento especial para todos os católicos de nossa cidade porque depois de muitos esforços e do envolvimento de muitas pessoas nós estamos com a nossa igreja restaurada e pronta para receber com muito mais conforto os nossos fiéis. Nossa igreja ficou linda e nós não podemos deixar de agradecer do fundo dos nossos corações toda a ajuda recebida das pessoas que se mobilizaram por essa causa, como é o caso dos Amigos de São Sebastião, que residem em Rio Branco e também fora do Acre, que deram uma contribuição sem a qual essa obra não teria sido possível”, assinalou o pároco.

Em síntese, a revitalização da igreja de São Sebastião passou pela renovação completa das pinturas interna e externa, conserto de problemas estruturais e a restauração dos vitrais que compõem um dos itens de maior beleza do acervo artístico da instituição religiosa. Toda a instalação elétrica foi refeita, assim como foi construída uma nova rede de energia para a instalação de seis aparelhos de ar-condicionado de 60 mil BTU’s. A parte externa também recebeu novo paisagismo com o plantio de palmeiras.

Considerada como uma das mais belas do Acre e um importante cartão postal de Xapuri, a igreja de São Sebastião teve sua construção iniciada por volta de 1950 em estilo eclético, embora apresente forte influência da arquitetura greco-romana. Projetada pelos padres Felipe Gallerani e Carlos Zucchini, sua inauguração ocorreu no ano de 1953. Seu principal acervo é a imagem de São Sebastião trazida da Itália e doada à paróquia pelo Dr. Epaminondas Jácome no ano de 1915. Lá também estão os restos mortais de Madre Gabriela Nardi, educadora pioneira do colégio Divina Providência, falecida no ano de 1935.