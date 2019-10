Roberto Duarte volta a levantar suspeitas sobre a Murano: “quem não deve, não teme”

Os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), se reuniram na manhã desta terça-feira (8), para reivindicar reposição salarial e a revisão do plano de carreiras dos servidores do poder legislativo.

A presidente da Comissão Especial do Poder Legislativo, Luanna Vasconcelos, relatou que a comissão é independente e enfatizou que o sindicato não cumpre o seu papel. Ela denunciou que o sindicato e a gestão anterior realizaram a reforma do plano de carreira ano passado de uma maneira sorrateira e sem conhecimento da categoria.

Vasconcelos ainda denunciou que junto a essa reforma foi criado um novo grupo de marajás com gratificações de R$ 13 a R$ 14 mil dentro da Assembleia. A líder do movimento revelou ainda que a Aleac está abarrotada de comissionados e com isso impossibilita a realização de concurso público para sociedade.

“Pedimos concurso público visto que Aleac está abarrotada de comissionados e a revisão do plano de carreira, estamos há sete anos sem reajuste salarial”, disse Luana.