Rio Branco gerou 159 novos emprego com carteira assinada entre janeiro e agosto de 2019

Rio Branco é 13ª capital em abertura de novos postos de trabalho no Brasil entre janeiro e agosto deste ano, diz levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), compilado pela consultoria Tendências e divulgado nesta terça-feira (8) pelo O Globo.

A capital do Acre tem saldo positivo de 159 empregos com carteira assinada no período, desempenho melhor que 14 outras capitais, entre elas o Rio de Janeiro, a pior colocada no ranking com fechamento de 8.072 postos.

O dado vem quando mais da metade das capitais brasileiras já vivencia a retomada do emprego formal. O estudo da consultoria Tendências mostra que, nos oito primeiros meses do ano, o saldo de vagas com carteira assinada foi positivo em 14 delas, considerando os 26 Estados e o Distrito Federal.

Veja o ranking: