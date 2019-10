Polícia já identificou assaltantes da Claro de Cruzeiro do Sul

Um principio de incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira, 7, no Shopping de Cruzeiro do Sul. O fogo começou na lanchonete do supermercado que fica dentro do Shopping Copacabana. No vídeo gravado por uma pessoa que está dentro do Centro de Lojas, é possível ver o momento em que as chamas se espalham, numa espécie de explosão.

Uma funcionária desmaiou e a correria foi grande no interior do supermercado, que pertence ao dono do Shopping, o empresário Assem Cameli. Ele que está em São Paulo, disse por telefone que o fogo começou em uma fritadeira que uma colaboradora esqueceu ligada. “Mas ninguém ficou machucado, foi só o susto”, disse o empresário.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi ao local e logo controlou o incêndio. O tenente Ivan, disse que rapidamente as chamas foram debeladas.

Veja o vídeo do momento em que inicia o fogo: