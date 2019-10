Passageira de ônibus é presa com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

O desembargador Osmar Barneze, Presidente e Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, retomará às atividades de correições regionais previstas para 2019. Das 35 visitas realizadas entre as Varas, Fóruns e Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) de Rondônia e Acre restam apenas duas varas do trabalho e Cejusc do Acre, que serão concluídas até 15 de outubro.

Nesta quarta-feira (9) o corregedor visitará o Cejusc de Rio Branco, e nos dias 10 e 11, segue até a Vara de Epitaciolândia. Em 14 e 15 de outubro encerrará os trabalhos na Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul.

As correições acontecem durante todo o ano nas varas do trabalho e Cejuscs de todos os municípios que possuem unidades físicas da Justiça do Trabalho da região. Nelas, o Corregedor inspeciona o andamento das atividades corrigindo possíveis erros, irregularidades, omissões e ainda orienta servidores e magistrados sobre procedimentos que se fizerem necessários.