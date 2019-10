“O trabalho de ensinar em tempos de conservadorismo” será tema de palestra

Na semana do Professor, o Centro de Matemática, Ciências e Filosofia (CMCF) da Universidade Federal do Acre (UFAC) irá oferecer uma palestra em homenagem ao Dia do Professor, no dia 15 de Outubro.

A palestrante será a professora da UFAC, Elisabeth Miranda, irá abordar o tema “O pão nosso de cada dia: desafios do trabalho de ensinar em tempos de conservadorismo”.

O evento irá ocorrer dia 15 de Outubro às 9h, no Teatro Hélio Melo que fica localizado no Memorial dos Autonomistas na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Bosque, Rio Branco (AC).