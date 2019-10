Nova pesquisa da TV Gazeta coloca Minoru e Mara na frente e Angelim superando Socorro Neri

A TV Gazeta divulgou nesta terça-feira, 8, durante o programa Gazeta Alerta, o resultado da pesquisa de intenção de votos para prefeitura de Rio Branco para as eleições 2020, realizada pela RealTime Big Data. A pesquisa de opinião pública também apresenta uma avaliação do atual da gestão municipal.

A pesquisa ouviu 780 pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro e possui uma margem de erro de 4 pontos percentuais (para mais ou para menos) e um nível de confiança de 95%.

A votação estimulada no primeiro cenário aponta que Minoru Kinpara (PSDB) está na frente das intenções para prefeito, com 20% dos votos. Em seguida está a deputada federal Mara Rocha (PSDB), com 19% dos votos. Em terceiro, Raimundo Angelim, com 13% dos votos. Logo depois aparece Socorro Neri (11%), Roberto Duarte (MDB) (8%), Tião Bocalom (6%), Emerson Jarude (5%), Alan Rick (4%), José Bestene (1%), Jamyl Asfury (1%) e Thiago Caetano (1%). Nesta, votaram brancos ou nulos 8% dos entrevistados e não souberam ou não responderam 3%.

Já no segundo cenário de votação estimulada, Minoru Kinpara também aparece na ponta, com 25% das intenções de voto, seguido de Mara Rocha, com 21%. Em terceiro lugar aparece Socorro Neri, com 16% dos votos. Em quarto aparece o deputado Roberto Duarte (10%), Jamyl Asfury (1%) e Pedro Longo (0%). Nesta seleção, votaram branco ou nulo 12% dos entrevistados e não souberam ou não responderam 6%.

O cenário de rejeição aponta que Tião Bocalom é o candidato mais rejeitado entre os entrevistados, liderando o ranking com 25%. Em segundo aparece Socorro Neri, com 16% de rejeição, seguida de Raimundo Angelim, que ficou com 9% de rejeição.

Na pesquisa de votação espontânea, Socorro Neri ficou na frente, com 6% das intenções de votos, em segundo Minoru Kinpara, com 5% e Mara Rocha 4%. Não souberam responder ficou em 63% dos entrevistados, enquanto que brancos e nulos foi de 14%.