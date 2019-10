MPF publica homologação do processo seletivo para contratação de estagiários

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (DETRAN/AC) tornou público abertura do Edital de Nº (008/2019) de Cruzeiro do Sul que trata de leilão de veículos apreendidos. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (8).

O leilão será realizado no dia 22 de outubro de 2019, às 09h, nas dependências do Teatro dos Náuas, situado na Rua Purus, 479, Bairro João Alves, Cruzeiro do Sul (AC).

Os veículos estarão expostos para visitação do dia 14 ao 18/10/2019, no horário das 08h às 12h e das 14h às 16h, no Depósito de Veículos Removidos da 1ª CIRETRAN – Cruzeiro do Sul, situado na Av. Copacabana, 658 – Floresta.

As visitas aos veículos, só serão possíveis após o cadastramento do visitante, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto. O cadastro dos interessados em participar do leilão estará disponível no local de visitação ou via internet no site do Leiloeiro Oficial www.saleiloes.com.br, no período de 07 a 18/10/2019.

Serão leiloados carros e motocicletas removidos, apreendidos e retirados de circulação por medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Conforme o documento, os veículos estão em estado conservados e aptos para circulação.

