MP arquiva denúncia de Mazinho Serafim contra Gerlen Diniz

O promotor de justiça, Daisson Gomes Teles, do Ministério Público do Acre (MP/AC) arquivou nesta terça-feira (08) uma denuncia feita pelo Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) contra a suposta prática de nepotismo cruzado dos Policiais Militares Gene Gleen Diniz Andrade 3° SGT PM e Érica de Araújo Andrade – (CB) (PM), lotados no 8° Batalhão de Polícia Militar em Sena Madureira (AC). O arquivamento foi publicado no Diário Oficial do MP.

O MP alegou que sobreveio nos autos, um ofício, onde que foi informado que os militares foram agregados ao Gabinete Militar do Governo do Estado do Acre, ficando adidos, para efeito de alterações e remuneração, à organização militar que lhe foi designada, continuando a figurar no respectivo quadro, sem número, no lugar em que ocupavam.

Por fim, o promotor decidiu que “não consta na denúncia comprovação acerca do parentesco mencionado, não vislumbrando, neste momento a prática de nepotismo cruzado. Deste modo, da análise probatória do referido procedimento, entende-se não se encontrarem presentes elementos suficientes para o ajuizamento de ação civil”.

Entenda o caso:

Em janeiro de 2019, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), enviou um ofício ao Ministério Público cobrando providências responsabilizando o deputado Gerlen Diniz, pelo ato “nepotismo cruzado”.

Segundo ele, o parlamentar teria utilizado de sua influência política para nomear seu irmão e sua cunhada como membros da guarda militar do governador, “retirando do pequeno efetivo de Sena Madureira dois policiais militares”, salientou o prefeito, que enfatizou que o teor da situação se encontra publicado na edição diário oficial do Estado do dia 10 de janeiro de 2019.