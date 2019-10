Há muito a fazer pelo Acre!

O governador Gladson Cameli (Progressistas) comemorou emocionado sua eleição para o cargo que aconteceu há um ano. No Palácio Rio Branco tem apenas nove meses. Não se pode dizer que tem sido um governo ruim, mas é bem diferente dos ocupantes do Palácio em anos anteriores. As pessoas queriam mudança e, de fato, elas aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo. Nove meses de governo não é nada, serve mais para pôr a casa em ordem e afinar a viola com a equipe. Até os críticos mais duros sabem disso. Gladson ainda tem pela frente três anos e três meses para deixar sua marca de governador que possa lhe assegurar a reeleição ou, quem sabe, voltar para o Senado. No momento, o melhor a ser feito é seguir o conselho do gaúcho Plácido de Castro, líder da Revolução Acreana: trabalhar muito porque, “…e ainda muita coisa a se fazer pelo Acre”!

. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de laranjas perdendo apenas para os Estados Unidos, sendo que os maiores produtores estão na Flórida.

. Isto, em se tratando da fruta cítrica rica em vitamina C.

. Entretanto, em se versando sobre usar pessoas de forma criminosa para enriquecimento ilícito, o Brasil lidera o ranking mundial.

. Brasília, Rio de Janeiro concentram a produção que se espalha para outros Estados menores.

. O Poder Legislativo, por exemplo, é solo fértil para os laranjais

. O clã que comanda o país,por exemplo, está enrolado até a medula óssea com laranjas na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro; aprenderam com o pai que foi deputado federal.

. Quem acusa é o Ministério Público Federal, não é fake news!

. O ex-senador Aloízio Bezerra (MDB) costumava dizer que o maior erro de estratégia política é subestimar a capacidade de reação de um adversário.

. Imaginar que o PT é um cachorro morto como avaliam alguns é um erro primário!

. Também pensar que quem já está no poder vai se perpetuar é outra burrice, o humor do povo muda muito na democracia.

. Para um político herói virar bandido basta um simples fato acompanhado de uma pessoa com smartphone nas mãos.

. Dois exemplos:

. Ex-vereadora Roselane em um sinal pedindo votos e um rapaz com o celular lhe perguntando sobre o aumento da passagem de ônibus.

. Viralizou na rede negativamente, mesmo sendo Roselane uma das boas vereadores, fez um excelente mandato em defesa do esporte, crianças e adolescentes.

. Outro caso foi o do ex-senador Jorge Viana (PT) que voltava de uma viagem; no aeroporto de Dubai dois jovens resolveram surfar na onda ante política por conta da Lava Jato.

. Para evitar a exposição e a discussão infrutífera com os jovens, Jorge Viana se afasta dizendo que ia tomar um refrigerante e voltava, caiu literalmente na rede que prende e destrói reputações.

. E assim caminha a política…!

. Não somente assim, mas para onde caminha a política com tanta corrupção?

. Como dizia o Manoel Joaquim, sapateiro que engraxava os finos sapatos franceses de Dom João VI, quando a família real chegou ao Brasil em 1808:

. É uma roubalheira só!

. A propósito, quando a família real estava no Brasil faziam parte da corte de Dom João VI cerca de 15 mil pessoas, que vivam às expensas do trabalho do povo já naquela época.

. Isto quer dizer que o Estado brasileiro já nasceu pesado, gordo, corrupto, enfadonho e que perdura até os dias de hoje; mudou com a proclamação da república, deu uma nova roupagem mais democrática, mas aumentou a banha.

. A corte republicana também cresceu muito, é soberba!

. Como diz a Maria do Taquari, que se mudou para a Cidade do Povo e sonha com os filhos trabalhando na Cidade da Justiça.

. “Não tem c* de cidadão brasileiro que aguente”!

. Calma Maria, a economia está melhorando!

. Talvez daqui uns cem anos teus tataranetos cheguem lá!

. Bom dia!