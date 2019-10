Governo pede socorro e quer empréstimo de R$ 268 milhões do Banco do Brasil

Após reunião do Conselho de Transporte e Tarifa de Rio Branco, ocorrida na tarde desta terça-feira, 8, a entidade representante dos estudantes do Ensino Superior junto ao Conselho afirmou que a prefeita da capital acreana, Socorro Neri, ascendeu o encaminhamento de processo de empresas de ônibus solicitando novo aumento na tarifa do transporte público coletivo da cidade.

O assunto do reajuste fora solicitado após a pauta de convocação da reunião, que não se tratava de tarifa de ônibus. “Ao ter em mãos o documento, percebi que ele não estava cumprindo o rito de solicitação conforme prevê uma lei municipal. Faltavam os documentos, notas e dados que justificassem o pedido”, disse Richard Brilhante, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre.

Foi então que o Conselho determinou a devolução do requerimento para a prefeitura de Rio Branco. “O fato é que a sorte está lançada. As empresas apresentarão os documentos que faltam, a prefeita encaminhará a solicitação ao conselho e o final da novela vocês já sabem”, acrescentou Brilhante.

Segundo informado na reunião, o valor proposto dessa vez é R$ 4,71. “Aí vocês já sabem, depois reduzem um pouco e “enfiam goela abaixo” da população o valor que realmente querem”, explana Richard.

Brilhante finalizou dizendo: “nos próximos dias teremos surpresas desagradáveis”.