Dinheiro do 1º FPM de outubro será depositado na contas das prefeituras do Acre nesta quinta

O Tesouro Nacional deposita nesta quinta-feira (10) R$ 15.992.903,25 nas contas das 22 prefeituras do Acre. Trata-se do primeiro de três repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de outubro.

O valor é 7,2% menor que o valor repassado no mesmo decêndio de outubro do ano passado. Ao longo deste mês, a previsão é de queda no FPM e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) alerta os prefeitos para austeridade nos gastos.

“O FPM, bem como a maioria das receitas de transferências do País, não apresenta uma distribuição uniforme ao longo do ano. No primeiro semestre estão os maiores repasses do FPM (fevereiro e maio), mas no outro ciclo, entre os meses de julho a outubro, os repasses diminuem significativamente, com destaque para setembro e outubro”, lembra a CNM.