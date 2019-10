Delegado quer cumprir 50 mandados de prisão em Mâncio Lima e Rodrigues Alves

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (8) a lista dos nomes dos médicos intercambistas que receberam o registro único de participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Do Acre, dois profissionais – Jurandyr Alexandre de Oliveira Júnior, indicado para atuar em Cruzeiro do Sul, e Cleuzeni da Silva Santos, para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto Juruá -estão na lista publicada no Diário Oficial da União.

O Programa Médicos Pelo Brasil substitui ao Mais Médicos. Sua estratégia ampliará em cerca de 7 mil vagas a oferta de médicos em municípios onde há os maiores vazios assistenciais na comparação com o programa Mais Médicos, sendo que as regiões Norte e Nordeste juntas têm 55% do total dessas vagas. Ao todo, serão 18 mil vagas previstas, sendo cerca de 13 mil em municípios de difícil provimento.

Veja a relação completa: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-28-de-7-de-outubro-de-2019-220479768