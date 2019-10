Anel viário de Brasileia “é uma realidade”, diz diretor-geral do Dnit

Se o governador Gladson Cameli vai se mostrando pouco habilidoso na condução política, tem alguém bem ao seu lado demonstrando que sabe e muito bem se movimentar nos bastidores políticos.

Major Rocha, vice-governador e principal liderança do PSDB, vai arregimentando conquistas importantes pensando nas próximas eleições.

Depois da chegada de Minoru Kinpara, que deve ser o candidato tucano na disputa da prefeitura de Rio Branco no ano que vem e que aparece liderando as intenções de votos em uma pesquisa divulgada pela TV Gazeta nesta terça-feira, 8, agora é a vez de Carlos Gomes, jovem reconhecido como de grande potencial político desembarcar no PSDB.

Carlos Gomes teve mais de 15 mil votos nas eleições de 2016 para prefeito de Rio Branco e alcançou mais de 5 mil votos para deputado federal no ano passado.

Em uma carta divulgada nas redes sociais, Carlos Gomes se despede da Rede, afirma que nutre muito respeito por Marina Silva, mas afirma que no PSDB poderá contribuir mais com as agendas estratégicas do Acre.