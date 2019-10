Acreanos são selecionados para etapa nacional de concurso da Caixa Econômica

O estudioso do clima acreano, Davi Friale, já elaborou a previsão do tempo para o resto da semana: calor e chuvas, com temporais vão predominar pelo menos até o próximo domingo (13).

“Tempo quente e abafado, com chuvas passageiras, que podem ser fortes e acompanhadas de raios, ventanias e queda pontual de granizo, pelo menos até domingo no Acre”, informa Friale. Outras regiões vivem a mesma situação.

O calor, com sol e nuvens, predomina no Acre e outras regiões, como Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva). Ocorrem chuvas passageiras e pontuais, podendo ser fortes e acompanhadas de raios, ventanias e queda pontual de granizo, devido à incursão de pulsos úmidos do Atlântico.