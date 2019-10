Acre tem o 2º menor número de inscritos no Enem 2019

O trabalhador autônomo Heriberto da Silva Oliveira, 50 anos, desapareceu nas águas do distrito rondoniense de Fortaleza do Abunã, distante 285 km de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com familiares que acompanhavam Heriberto, ele teria saído de casa por volta das 4h da manhã do último sábado, 5, e chegou em Fortaleza do Abunã por volta das 11h. Após almoçar, por volta das 13h30, o acreano teria ido tomar banho e tentado atravessar para o lado boliviano, quando desapareceu nas águas. Segundo familiares, a vítima desaparecida teria ingerido bebida alcoólica.

Desde então, familiares têm apelado para autoridades de Rondônia que envia uma equipe do Corpo de Bombeiros para região no intuito de iniciar as buscas e realizar o resgate do corpo. Parentes e amigos estão fazendo as buscas por conta própria e informaram que na manhã desta segunda-feira, 7, nenhuma equipe apareceu no local para auxiliá-los.

O Corpo de Bombeiros do Acre chegou a ser acionado pela família, mas por não ter jurisdição na região de Rondônia, aguarda uma autorização para ir até o local fazer as buscas.