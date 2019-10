UFAC publica edital de vagas residuais; mais de 100 vagas em diversos cursos

A semana que antecede o Dia das Crianças será repleta de atividades em parques públicos de Rio Branco. Famílias terão ponto de encontro gratuito em três locais: no Horto Florestal, no Parque da Criança (que será inaugurado no próximo dia 12 no Residencial Macauã) e no Parque do Tucumã.

Uma programação recheada de atrações promete divertir a criançada com oferecimento de brincadeiras, contação de história, teatro e muita música. As atividades e já começam nesta quarta-feira, dia 9, no Horto Florestal. Lá, o evento irá ocorrer até o dia 11 de outubro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

No dia 12 e 13 de outubro, a programação será no Parque do Tucumã e no Parque Cidade da Criança, das 16h às 20h em ambos os parques. Basta levar a meninada e se divertir. As crianças poderão ter a companhia dos pais ou responsáveis durante as atividades.

A ação é promovida pela prefeitura de Rio Branco, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Fundação Garibaldi Brasil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.