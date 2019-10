TCE confirma o que diz Gladson Cameli sobre contas do Estado

Os dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE) confirmam a declaração do governador Gladson Cameli acerca da redução de despesas na máquina administrativa do Acre.

O relatórios do mês de agosto, últimos disponíveis, mostram que os gastos com pessoal caíram substancialmente naquele mês, mas os investimentos em saúde e educação também sofreram queda.

De toda forma, as despesas são menores que as receitas, o que realmente atesta que há sobra de caixa conforme disse o governador em entrevista exclusiva ao editor do ac24horas, Marcos Venicios.

O painel ´limite de gastos constitucionais´ mostra o Estado do Acre avançando perigosamente o marco prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, alcançando, naquele período, 59% do permitido para gasto com pessoal ainda que a tendência seja de queda e retornando aos patamares de fevereiro de 2019.