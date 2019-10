Socorro aparece em lista de vices que se candidatarão em 2020

Em Cruzeiro do Sul, a apuração dos votos confirmou a abstenção que o fraco movimento nas seções anunciava. De 54 mil eleitores aptos ao voto, apenas 8.296 foram as urnas pra eleger os dez Conselheiros Tutelares, apenas 15% do eleitorado cruzeirense.

A presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Milka Santos, diz que a abstenção ultrapassou o que já era previsto.

“O voto é facultativo e na zona rural o movimento foi maior do que na cidade”, citou.

Os conselheiros vão atuar pelos próximos 4 anos com salários de R$ 3 mil. O número de conselheiros passou de 5 para 10 nesta eleição e Cruzeiro do Sul contará agora com dois Conselhos Tutelares, que vão funcionar no mesmo espaço, na Avenida 28 de Setembro.

A eleição foi realizada nas zonas urbanas e rural e ocorreram dentro da normalidade.

Veja a lista dos dez eleitos:

-Erivalda Menezes

-Mágila Caetano

-Suiane Oliveira

-Eliana Teles

-Lúcia Sena

-Maria Marques

-Solange Leite

-Armedio Rosas

-João Kelvin

-Ana Leide