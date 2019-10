Saúde municipal convoca médicos aprovados em concurso para entrega de documentos

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (07) a homologação e a convocação dos aprovados no concurso público simplificado (02/2019) de médico, clinico geral e especialista para atuação na atenção primária do município de Rio Branco.

Os candidatos classificados, deverão se apresentar até dia 21 de Outubro, das 8h às 12h e das 14 às 17h, na divisão Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – SEMSA que fica localizada, Avenida Brasil, nº 475 – 2º andar – Centro.

Veja a lista dos convocados: