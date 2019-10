Republicanos intensifica filiação de olho nas prefeituras em 2020

Os dirigentes dos partidos de esquerda: PCdoB, PSB e PT decidiram em reunião no último fim de semana, que em Tarauacá irão caminhar juntos na disputa pela prefeitura do município em 2020.

O alinhamento e união dessas siglas para a sucessão do atual governo faz necessário, haja vista que estas siglas fazem oposição tanto à prefeita de Tarauacá e ao governo do estado. A união também fortalece o nome do futuro candidato majoritário pela sucessão de Marilete, que será escolhido entre os líderes dessas legendas ou de outras que venham compor com grupo, avaliam os presentes.

A reunião contou a presença do presidente estadual do PSB, César Messias, do deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e dirigentes municipal . Já o PT foi representado pelo vereador Raquel Sousa , presidente da Câmara, além de outros membros do partido. Sendo que o PCdoB foi representado pelo vice-presidente do Comitê Estadual e ex-vice-prefeito, Chagas Batista. Além dos nomes citados, também esteve presente o vereador Lauro Benigno ( PCdoB), pré-candidato a prefeito.

Na reunião ficou acertado que as portas estão abertas para que o grupo receba novos nomes para a discussão da disputa majoritária e que também outras siglas podem vir a integrar o projeto político visando 2020.

O grupo formado pelas três siglas também dialogaram com a direção da Rede Sustentabilidade no município, e aguardam também uma conversa com o ex-prefeito Rodrigo Damasceno (sem partido) e o advogado Júnior Feitosa ( MDB).

Para o deputado estadual Jenilson Leite, que foi o parlamentar mais votado no município em 2018, o primeiro passo para a sucessão da atual gestora foi dado, que foi o alinhamento das siglas que nas eleições anteriores vinham caminhando juntos. ” Começamos um diálogo e que neste momento já obtivemos uma importante vitória, que é a união dessas siglas. Estamos novamente juntos para buscar sair vitorioso em 2020″.

Segundo Chagas Batista, a aliança é baseada num compromisso e legado que estes partidos já demonstraram aos munícipes quando governaram Tarauacá.” Estamos formandos alianças com os partidos e lideranças que já estiveram no comando de Tarauacá e deixaram um legado administrativo aos tarauacaenses, como, por exemplo, na gestão Jasone e Moisés, e eu e o Rodrigo”.