O sonho do Petecão!

Quem acompanha a vida e a trajetória política do senador Sérgio Petecão (PSD) sabe que ele está se preparando muito bem para disputar o governo em 2022. Não sabe se terá outra chance no futuro nas mesas condições. Nada a perder porque foi eleito para o Senado até 2026, ou seja, ainda tem mais de sete anos de mandato. Estrategicamente não lhe interessa confirmar. Já dizia meu avô paraibano, “quando o povo fala que o boi é malhado, ao menos uma pinta ele tem”. Afinal de contas ele mesmo declarou que, “o maior sonho de um político é ser governador do seu Estado”. Porém, nada fará sem antes buscar o entendimento com o governador, o PSDB e MDB.

Por outro lado, ninguém garante que a frente partidária que ganhou o governo o ano passado vai continuar unida e coesa. É muito improvável que isso aconteça porque os interesses são muito antagônicos. Partidos como, por exemplo, PSDB, MDB, PSD e Progressista estão em rota de colisão por conta das eleições municipais. Quanto ao senador Petecão, pretende enfiar uma cunha na prefeitura de Rio Branco com a mulher, Marfisa Petecão, como vice na chapa com maiores chances de vencer. Política é como na economia: “Amizade é amizade, negócios à parte”.

. É mais fácil chover canivete do que a senadora Mailsa Gomes (Progressistas) perder o mandato para o 3º suplente, missionário José, que já foi embora do Acre faz tempo.

. O Progressista não tem nenhum nome competitivo para disputar as eleições ano que vem; terá que importar um do calibre do Tião Bocalom.

. É sua única chance!

. Não aposto um centavo na possibilidade do governador Gladson Cameli se filiar ao PSDB em um jantar de gala no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

. Em se tratando de política não se duvida de nada!

. Se ele for para o ninho tucano, os prefeitos que estão chegando vão ficar sem pai, nem mãe feito jumento rinchando no sol quente.

. O AVANTE estar fazendo um trabalho de formiguinha…

. Manoel Roque disse à coluna que já tem candidato a prefeito, Jarbas Soster!

. No momento está montando um bom time de vereadores.

. Porém, segundo ele, a novidade é a vinda de um novo partido que vai declarar apoio a Jarbas Soster.

. Quem será?

. Durante a reunião da bancada federal na Associação dos Prefeitos, a prefeita Socorro Neri (PSB), advertiu ao governo do Estado que quando pretender realizar obras ou algum tipo de atividade na cidade, que comunique a prefeitura.

. Ela, com toda razão, não pode saber de intervenções do governo na cidade, pela imprensa!

. Os vencimentos de um vereador em Rio Branco é R$ 12 mil brutos; líquido é R$ 9 mil; há cerca de dez anos não tem reajuste nenhum!

. Estrutura de gabinete para o funcionamento do mandato não é salário, nem vantagem pessoal!

. Ao menos, legalmente não!

. O uso de diárias para viagens é legal, desde que um relatório comprove as despesas detalhadamente!

. Serve para todos os poderes, mais MP e TCE.

. Pouca participação da população na escolha dos conselheiros tutelares demonstra que o interesse público por tão importante assunto é zero.

. A CPI da Energisa vai receber os diretores da empresa com as mesmas regalias que deputados e a população foi recebida no dia da manifestação na frente da empesa.

. Com um emaranhado de leis e códigos em cima da mesa na sala de reuniões.

. O PSDB prepara intensamente o deputado Luís Gonzaga para voos mais longos em 2022; é o que se pode observar.

. Gonzaga saiu da mesquinharia do debate político e luta por grandes e arrojados projetos para o Acre como, por exemplo, a ligação do Acre (por Cruzeiro do Sul), com Pucallpa e Lima, no Peru.

. Pelo estudo feito, segundo o parlamentar tucano, o projeto alavancaria o desenvolvimento de toda a região.

. Pastor Agostinho Gonçalves, muito querido por todos, já está de volta a essa terra tão abençoada!

. De quebra o Fluminense venceu o Botafogo por um a zero, no clássico vovô!

. Uma alegria só!

. Bom dia!