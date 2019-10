No Acre, patrulhas identificam desmatamento e apreendem material para fins ilícitos

Um concurso de beleza realizado nesse domingo, 6, em Rio Branco, elegeu a Mais Bela Cacheada do Acre. Dezoito candidatas disputaram o título, que ficou com a estudante de Ciências Contábeis Karoline Venâncio, de 20 anos. O evento, organizado pela Top Model Agency Acre, tem o objetivo de mostrar que os cabelos com cachos também têm sua beleza. Além disso, todas as participantes vieram de comunidades carentes, como uma forma de dar oportunidade àquelas que não teriam condições de participar de outros concursos semelhantes.

“O concurso também trás uma parte do empoderamento feminino, principalmente com as meninas que moram em comunidades carentes da nossa capital. Poucas teriam a oportunidade de participar de um concurso de beleza. E, claro, aprender a dar a valorização necessária aos seus cabelos cacheados”, diz o promoter de evento e diretor da agência de modelos, Sidney Lins.

O evento teve apoio de vários parceiros, que puderam disponibilizar a realização de minicursos às candidatas. “Para que elas pudessem ter os cuidados necessários com os seus cachos e também receberam kits de produtos para dar continuidade ao tratamento capilar”, explica Lins.

Para o organizador do concurso, o objetivo principal do evento foi alcançado com muito sucesso. “Tenho certeza que todas as candidatas saíram satisfeita com o resultado”.