Nicolau Júnior participa de encontro de legisladores na Unale

O vice-governador, Major Rocha, os parlamentares estaduais Luiz Gonzaga (PSDB) e Antônia Sales (MDB), que representam a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, participaram da I Conferência Empresarial Amazônica, em Pucallpa, no Peru. A comitiva acreana também esteve em Ucayali, onde Rocha se reuniu com o governador daquela província, Francisco Peso Torres, onde estabeleceram uma meta para executarem a ligação das duas regiões economicamente.

“Estabelecendo prazos não perderemos tempo na viabilidade dessa integração Brasil e Peru”, destaca o vice-governador do Acre.

Rocha destacou que os indicadores desfavoráveis nas duas regiões precisam ser superados e a integração garantirá o desenvolvimento esperado por ambos os Estados fronteiriços.

“Tivemos um evento produtivo, debates e intervenções importantes para melhoria de nossa região amazônica. Precisamos estabelecer prazos, para que não percamos tempo, na viabilidade das ações que garantam a ligação com as regiões via fluvial e aérea que é uma prioridade, e pela estrada quem tem o projeto viável. A possível ferrovia também deve ser programada, mas temos que saber que este é um projeto a longo prazo”, avalia Rocha.

O governador de Ucayali, Francisco Torres, destacou que o interesse na integração é tão importante para a região peruana quanto para o Brasil. “Vamos juntos efetivar o Núcleo Administrativo para Integração de Pucallpa/Cruzeiro do Sul e desburocratizar as demais vias de ligação comercial, indústria e turismo”, disse Torres.

Luiz Gonzaga, um dos entusiastas desta integração, explicou que todas as burocracias relacionadas ao Estado nas tratativas de negócios comerciais, o parlamento vai buscar desburocratizar. “Estamos aqui para apoiar está integração. Nosso povo de Cruzeiro do Sul também sonha com essa ligação e vamos buscar esta viabilidade, já que atualmente podemos contar com os governos do Estado e Federal”, ressaltou Gonzaga.

A deputada estadual, Antônia Sales, vê que este momento é de extrema importância, tendo em vista, que todas as autoridades políticas do Brasil e Peru estão focadas em concretizar esta ligação. “Assim como muitos cruzeirenses e acreanos tenho este sonho de ver nossas regiões interligadas. Esperamos ajudar no que for necessário, para que realmente tenhamos esta integração consolidada para o desenvolvimento com a geração de emprego e renda”, destacou Sales.

Após a reunião, foi deliberado que em breve será realizado encontro reunindo empresários e autoridades governamentais peruanas e brasileiras, principalmente da região do Vale do Juruá, que deverá ser realizada na cidade de Cruzeiro do Sul, no final do mês de novembro, onde serão debatidos os acordos e tratativas para a construção da estrada, além das ações para que os voos sejam iniciados, o mais rápido possível.

Agência de Notícias do Acre