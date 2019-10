Marechal Thaumaturgo terá que fazer nova eleição de conselheiro

Em Marechal Thaumaturgo cinco candidatos foram eleitos conselheiros tutelares, mas de acordo com resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente – CONANDA, deveria haver dez candidatos, sendo que apenas oito concorreram às vagas. Por isso em fevereiro do próximo ano, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, vai realizar eleição suplementar para preencher as outras duas vagas, compondo o quadro de cinco conselheiros e cinco suplentes.

O presidente do Conselho, João Paulo Santos da Cunha, explica que 64 pessoas fizeram a prova de aferição de conhecimentos e só oito foram aprovadas e ficaram aptas a concorrer às eleições para conselheiro tutelar.

Em Thaumaturgo os eleitores podem votar em até cinco candidatos e a eleição foi realizada em cédulas de papel em urnas de lona. A apuração só foi concluída à meia noite.

Veja a lista de eleitos:

– Anderson Barros

– Andrés Borges

– Andréia Coelho

– Clelson Magalhães

– Igila Bezerra