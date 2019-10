Luciano Leitão é eleito presidente da Associação dos Procuradores

Desembargador responderá pelos atos administrativos do governo durante ausência do titular do cargo.

O desembargador Samoel Evangelista, coordenador dos Juizados Especiais do Acre, assumiu oficialmente o governo do Acre nesta segunda-feira, dia 7. Ele responderá pelos atos administrativos até amanhã, dia 8.

O desembargador assume a pasta pelas ausências do governador Gladson Cameli, do vice-governador Major Rocha, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, além do presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que estão ausentes do estado.

A transferência está prevista no artigo 71, da Constituição do Estado do Acre. A Presidência do TJAC, nesta segunda-feira, está na responsabilidade do desembargador Pedro Ranzi.