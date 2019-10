Lene Petecão prestigia abertura da Semana do Bebê, na Capital

A prefeita em exercício, Lene Petecão, prestigiou na manhã desta segunda-feira (7), no Centro de Educação Infantil Professora Rita Batista, a abertura da Semana do Bebê. Ela substitui a titular, Socorro Neri, que cumpre agenda fora do Acre.

A Semana do Bebê tem como objetivo principal mobilizar a sociedade em favor da promoção e garantia dos direitos das crianças, em especial à primeira infância (0 a 6 anos).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), várias atividades serão oferecidas durante a semana, como: avaliação do esquema vacinal, acompanhamento do Programa Bolsa Família, recreação, dentre outras. Em seu discurso Lene Petecão ressaltou a importância da primeira infância, que vai dos primeiros dias de vida até os seis anos de idade da criança. “Esta é a fase mais importante da criança, quando devemos garantir qualidade de vida, para que ela cresça saudável”, enfatizou.

Ela destacou a preocupação da gestão da prefeita Socorro Neri em oferecer todos os serviços necessários para o atendimento das crianças do Município de Rio Branco, notadamente na primeira infância.

“A prefeita Socorro Neri faz um grande trabalho nessa área. E eu, que hoje estou prefeita em exercício, como vereadora estou na Câmara de Vereadores para apoiá-la a garantir qualidade de vida e os direitos das nossas crianças”, salientou Lene Petecão.

Dia especial

O secretário municipal de Saúde em exercício, Pablo Leite, agradeceu à equipe da SEMSA e das demais secretarias e instituições parceiras que participam da Semana do Bebê. “Esse é um momento especial para todos nós”, enfatizou.

O secretário municipal de Educação, Moisés Diniz, interagiu com as crianças presentes e também destacou a importância da primeira infância para o desenvolvimento da criança. E elogiou a gestão municipal pelo trabalho que desenvolve nessa área, principalmente no que se refere à Educação.

“Está de parabéns a Prefeitura de Rio Branco, a prefeita Socorro Neri, a prefeita em exercício Lene Petecão, pelo trabalho que desenvolvem em favor das nossas crianças”, salientou Diniz.

Estratégia

A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social incentivada pelo UNICEF e tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças até 06 anos de idade, prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

Representantes de Instituições governamentais e não governamentais reuniram-se para formar uma comissão e organizar a Semana do Bebê. A equipe de trabalho foi constituída pelas áreas da Saúde, Educação, Assistência Social e Direitos Humanos.

Mais do que tornar a Semana do Bebê parte do calendário oficial do município, o mais importante é garantir como política pública, por meio de um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo município, com a participação de entidades públicas, privadas e a sociedade, que visem assegurar os direitos das crianças na primeira infância.

Durante toda a semana várias atividades serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, com integração de outras Instituições como: Conselho Municipal de Saúde, Fundação Garibaldi Brasil, Centro de Referência da Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dentre outras.

Solenidade no Hospital de Amor

Após a abertura da Semana do Bebê, Lene Petecão prestigiou a solenidade de lançamento ao Outubro Rosa, realizada pela direção do Hospital de Amor, onde visitou as dependências da unidade de saúde.