Jéssica Sales é convidada para fazer parte da Executiva do MDB

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) participou neste domingo (6), da Convenção Nacional do MDB. O vice-presidente estadual da legenda, Vagner Sales, delegados e convencionais acreanos também participaram do evento partidário que elegeu o deputado federal Baleia Rossi (SP) como Presidente mais jovem da história da legenda, com 47 anos. Seu principal desafio será trazer de volta a relevância que a sigla já teve em outros governos.

A convenção foi realizada no Centro de Eventos e Convenções do Brasil 21, em Brasília, e além de escolher o novo presidente da sigla, também aprovou o novo estatuto que traz novidades: inclui itens que tratam da ampliação da representatividade feminina nos Diretórios e Executiva Nacional. “É um momento importante de renovação e novas metas para o MDB”, afirma Baleia Rossi.

À convite do novo Presidente Nacional da legenda, a deputada Jéssica Sales integra a Executiva Nacional do MDB formada, na sua maioria, por novas lideranças. No momento da posse, a parlamentar disse que se sente muito feliz e que está determinada a ajudar o partido, para que ele cresça ainda mais no Estado do Acre. “Eu tenho amizade, e não é de agora com Baleia. È uma pessoa muito acessível e muito envolvido com o crescimento do partido. Precisamos está unidos. Essa chama do MDB é feita de histórias e de muitas batalhas e eu acredito nele” – disse a deputada.

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e vice-presidente da Executiva Estadual do MDB, Vagner Sales, ressaltou que o partido está organizado hoje em todo o território nacional, com vistas às eleições municipais do ano que vem. Segundo ele, esta é a primeira vez que o Acre tem uma representante na Executiva Nacional na pessoa de Jéssica Sales, e que essa escolha se dá pelo reconhecimento da direção nacional acerca do trabalho que a família Sales desenvolve junto à sigla ao longo dos anos no Acre.

“É o MDB do Acre mais próximo agora do MDB de Brasília e, isso nos facilita muito. Se temos agora uma pessoa mais próxima da direção nacional, é claro que teremos mais condições para enfrentarmos as próximas eleições municipais” – ressaltou Vagner Sales.