Ilderlei Cordeiro diz que não teme ser afastado da prefeitura de Cruzeiro do Sul

Ameaçado por um processo na Justiça Eleitoral que pode lhe tirar o mandato, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas) disse aos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira, no Boa Conversa, que não teme ser afastado da prefeitura. “Meus adversários já marcaram até data para eu sair, mas continuo trabalhando”, afirmou. Não confirma se será candidato a reeleição em 2020, mas garante que seu grupo terá sim um candidato para dar continuidade a sua gestão.

Ilderlei fala de nomes que poderão substituí-lo em um eventual afastamento. Porém, assegura se que se for candidato já tem o apoio do senador Sérgio Petecão (PSD), do vice-governador Major Rocha e do próprio governador Gladson Cameli.

A propósito da entrevista, fez uma avaliação dos nove meses do governo de Gladson. “No primeiro ano de gestão todo dia é uma coisa nova”. Comentou sobre católicos, evangélicos e a derrubada do portal da avenida Mâncio Lima, cuja denúncia ganhou repercussão na mídia nacional. Veja a entrevista na íntegra: