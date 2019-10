Homem que apareceu nu em vídeo na frente dos filhos é indiciado por pornografia

Um homem de 45 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Acre por pornografia após gravar um vídeo completamente nu na frente dos três filhos menores, de 9 e setes anos, além de um bebê com menos de 1 ano. O caso ocorreu no município de Rodrigues Alves e o homem acabou preso no dia 23 de setembro e levado ao Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Após o inquérito ser concluído pela polícia, o pai foi indiciado por gravar pornografia na frente dos filhos. O vídeo teria sido filmado pelo filho de 9 anos, após pedido do próprio pai.

Conforme entrevista concedida pelo delegado responsável pelo caso ao G1, Obetâneo dos Santos, o homem segue detido e o inquérito já foi encaminhado ao Poder Judiciário do Acre. A previsão de pena para o crime é de 4 a 8 anos de prisão.

Os filhos passam por acompanhamento psicológico com apoio do Conselho Tutelar e estão sob a guarda da mãe.