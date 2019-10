Em Brasília, Gladson tenta convencer bancada a repassar maior parte das emendas para o Estado

O governador Gladson Cameli esteve reunido com parte da bancada federal do Acre na tarde desta segunda-feira, 7, em Brasília. O chefe do executivo se reuniu com os deputados federais Manuel Marcos (PRB), Jesus Sérgio (PDT) e a senadora Mailza Gomes (Progressistas). Participaram ainda do encontro o presidente da Assembleia Legislativa Nicolau Júnior, a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice, e o chefe da representação do Acre na capital federal, Ricardo França.

Durante cerca de uma hora Cameli tentou sensibilizar os parlamentares para que as emendas da bancada federal sejam realocadas para o Estado. Seriam cerca de R$ 75 milhões que o Estado poderia movimentar através de projetos no ano que vem. “Pedi que os nossos parlamentares mantivessem as mesmas regras de distribuição de emendas do ano passado e eu solicitei uma reunião nesta terça-feira, 8, com toda bancada. Estou esperando apenas o coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão chegar”, disse.

A ideia de Cameli é tentar influenciar a maior da bancada para que durante a votação para destinação dos recursos a vontade do Estado prevaleça. Na semana passada, durante encontro na Associação dos Municípios do Acre (AMAC), parte da bancada federal liderada pelo senador Sérgio Petecão (PSD), acenou com a possibilidade de repassar a maior parte dos recursos para os municípios e somente 30% para o Estado.

Para ter direito a maior parte do bolo, Gladson sugeriu fazer inúmeros convênios com as prefeituras. Mesmo se comprometendo em conveniar as prefeituras ao Estado, para que a verba também chegasse aos municípios, Gladson ouviu um sonoro “não”. Alguns prefeitos que participaram da reunião acataram a ideia, mas não foi a opinião da maioria.