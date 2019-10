Dupla faz o limpa em loja da Claro que fica próxima de delegacia

Uma menina de sete meses da etnia Arara está internada no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul com meningite bacteriana. A aldeia fica próxima a Porto Walter.

Depois de ficar no isolamento por dois dias por causa do perigo de contaminação, a criança foi transferida nesta segunda-feira, 7, para uma enfermeira e deverá seguir o tratamento na unidade hospitalar.

O médico Rondiney Brito, responsável pela pediatria do Hospital do Juruá, explica que não há necessidade de transferência da menina para a capital.

Casos de meningite aumentam no Juruá

Em Cruzeiro do Sul este ano houve uma morte por meningite. Segundo o médico Rondiney Brito, em 2019 já foram registrados mais de 15 casos de meningite em pacientes de cidades do Juruá, que buscaram o Hospital de Cruzeiro do Sul.

A maioria, segundo ele, crianças, indígenas, de localidades de difícil acesso e com a vacinação atrasada ou mesmo, sem nunca ter sido feita.

A menina indígena que está internada, de acordo com o médico só tomou a vacina BCG logo que nasceu, mas não tomou o reforço contra a meningite, a anti meningocócica, aos 3 meses e aos 5 meses.

“A falta de vacinação está criando situações assim, como o aumento de casos de meningite, que é uma doença grave, que mata e que pode ser evitada com a vacinação. Os pais precisam entender a importância da vacina já que são eles os responsáveis pelos filhos”, conclama o médico.